- Medicii au efectuat, pana in prezent, teste pentru 351 de persoane din Romania suspecte de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, doar 3 au fost confirmate cu noul...

- Vești proaste de la autoritați. Am putea avea un al patrulea bolnav de coronavirus in Romania. O persoana suspecta de infectie cu coronavirus este internata la Spitalul Clinic de Boli lnfectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, anunta duminica Prefectura Dolj.”Astazi, 01.03.2020,…

- Oficiali din domeniul sanatatii din statul Washington au declarat, sambata, ca un pacient infectat cu coronavirus a decedat, relateaza NBC, potrivit Mediafax. In SUA sunt confirmate 66 de cazuri de coronavirus.Primul deces provocat de coronavirus in Statele Unite a fost confirmat, sambata,…

- Medicii au luat probe de sange de la cei trei pacienti, fiind asteptat rezultatul analizelor de la Bucuresti. Una dintre persoane a revenit recent din Italia, o alta facea curse de maxi-taxi pe relatia Galati-Bucuresti, iar cea de-a treia era in carantina de mai multe zile.

- Oficiali iranieni din domeniul sanatatii au cerut ca adunarile religioase din Qom sa fie suspendate, dupa ce alte doua persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in orasul sfant in care doi oameni au murit de aceasta boala in aceasta saptamana, a relatat joi agentia ISNA, transmite Reuters…

- Alte 67 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus pe nava Diamond Princess, aflata in carantina in Japonia, a declarat ministrul japonez al Sanatatii, Katsunobu Kato, potrivit news.ro.Pe nava aflata in carantina din 3 februarie, din 3.700 de persoane aflate la bord, deja 218…

- Alte trei persoane aflate pe o nava de croaziera in portul Yokohama din Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, crescand numarul total de cazuri confirmate la 64, a declarat sambata ministrul japonez al sanatații, potrivit Reuters.Katsunobu Kato a declarat, vineri, ca 41 de persoane…

- Oficialii chinezi spera ca Statele Unite vor acorda Chinei "flexibilitate" pe anumite promisiuni din acordul comercial parțial "in prima faza" semnat in decembrie in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat luni un reporter al site-ului Bloomberg, pe Twitter, citat de Reuters.