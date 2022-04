Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite incearca sa sechestreze super-iahtul olgarhului rus Suleiman Kerimov, apropiat de-al lui Putin, care este ancorat in Fiji, stat insular din Pacific. Iahtul valoreaza peste 300 de milioane de dolari.

- Rusia isi poate redirectiona cu usurinta exporturile vaste de resurse energetice in alta parte decat in Occident, catre tari care chiar au nevoie de ele in timp ce creste consumul intern de petrol, gaze si carbune, a declarat miercuri presedintele Vladimir Putin, citat de Reuters. Statele Unite, Canada,…

- Intr-un clip postat pe canalul sau de Telegram, Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, afirma ca, foarte curand, armata rusa și ajutoarele ei cecene vor declanșa o ofensiva serioasa și decisiva in Ucraina. Planul lui Kadirov, despre care se spune ca este omul lui Vladimir Putin, ar fi urmatorul:…

- Ucraina și Rusia au inregistrat progrese semnificative in ceea ce privește un plan preliminar de pace in 15 puncte, inclusiv incetarea focului și retragerea trupelor ruse, daca Kievul este de acord sa-și reduca efectivele armate, conform publicației americane Financial Times. Potrivit acesteia, acordul…

- Ministerul de Finante al Rusiei a declarat ca va plati integral datoriile suverane, la timp, dar ca platile ar putea fi ingreunate de sanctiunile internationale. ”Posibilitatea reala de a efectua astfel de plati catre nerezidenti va depinde de masurile de limitare introduse de alte state in raport cu…

- Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Uniunea Europeana și Canada au luat masuri pentru a bloca accesul Rusiei la sistemul internațional de plați bancare Swift. Marile state ale lumii condamna acțiunile președintelui rus Vladimir Putin. Cum vor fi vanați cei mai bogați oameni ai Rusiei. Puterile…

- Uniunea Europeana are pregatite sancțiuni pe scara larga in cazul in care Rusia ataca Ucraina. Diplomații țarilor europene au negociat, in acord cu Statele Unite și Marea Britanie, un pachet care prevede sancțiuni economice majore, in cazul in care Vladimir Putin se decide sa invadeze Ucraina.

- Romania ar urma sa se alature statelor care vor impune sancțiuni economice Rusiei, in calitate de stat membru al UE și NATO. Anunțul a fost facut joi seara, de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu. In ultimele luni, liderii politici americani, dar și europeni au amenințat in repetate randuri cu…