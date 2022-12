Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters. Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…

- Administrația Biden ia in considerare desemnarea Grupului Wagner, un grup militar privat rusesc, ca organizație terorista straina, pe fondul eforturilor actuale de a impune costuri Rusiei pentru razboiul din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit CNN. Nu a fost luata nicio decizie finala…

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…

- Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU si nu trebuie…

- Șeful politici externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, ii critica pe diplomații sai de top despre care spune ca sunt lenți, ineficienți și favorizeaza țarile in care lucreaza, reproșandu-le ca nu au anticipat invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza The Guardian . „Acesta nu este un moment in…

- Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, reclama „referendumurile trucate” in urma carora patru regiuni ale Ucrainei au fost anexate ilegal de catre Rusia, el facand comparatia dintre referendumurile organizate in cele patru regiuni cu referendumul militar organizat in Romania in noiembrie…

- Intr-un nou fragment din interviul acordat emisiunii "60 de minute" difuzata de CBS, presedintele Statelor Unite, Joe Biden a oferit mai multe detalii despre conversatiile avute iarna trecuta cu presedintele Chinei, Xi Jinping, despre "greșeala gigantica" pe care ar reprezenta-o un ajutor din partea…