Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane s-au oferit sa cheltuie un miliard de euro pentru a construi doua terminale pentru gaze naturale lichefiate, in incercarea de a descuraja SUA sa impuna sanctiuni Germaniei din cauza implicarii sale in proiectul gazoductului Nord Stream 2, informeaza saptamanalul Die Zeit, preluat…

- Germania, pregatita sa cheltuie 1 mld. euro pe doua terminale de gaze lichefiate, pentru a scapa de sancțiunile SUA in proiectul Nord Stream 2 Autoritatile germane s-au oferit sa cheltuie un miliard de euro pentru a construi doua terminale pentru gaze naturale lichefiate, in incercarea de a descuraja…

- Kremlinul a declarat miercuri ca gazoductul Nord Stream 2, destinat sa pompeze gaze rusesti prin Marea Baltica in Germania, nu trebuie legat de cazul lui Aleksei Navalnii, cea mai proeminenta personalitate a opozitiei ruse la ora actuala, care, potrivit Berlinului, a fost otravit cu un agent neurotoxic…

- Viitor incert pentru Nord Stream 2, gazoductul gigant cu care rușii vor sa traverseze Europa. Danemarca saluta poziția Angelei Merkel in cazul otravirii lui Aleksei Navalnii Danemarca a salutat faptul ca sefa guvernului german, Angela Merkel, a exprimat rezerve cu privire la gazoductul Nord Stream 2…

- Marius Albin Marinescu: Domnule profesor, v-am invitat sa ne spuneți cum mai vedeți evoluțiile politice din SUA, in aceasta perioada dinaintea alegerilor prezidențiale. Pe plan internațional, omenirea este cutremurata de confruntarea dintre forțele internaționale globaliste și susținatorii suveranismului…

- CHIȘINAU, 1 septembrie - Sputnik. Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei Serghei Lavrov a calificat drept nelegitime sancțiunile unilaterale ale SUA impotriva Nord Stream 2. Discutand cu studenții Institutului de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova, șeful diplomației ruse a subliniat…

- Guvernul german urmeaza sa isi imbunatateasca estimarile privind evolutia economiei in acest an pana la un declin mai mic de 6%, comparativ cu estimarile anterioare care mizau pe o scadere de 6,3%, a declarat vineri, pentru Reuters, o sursa din coalitia guvernamentala, informeaza AGERPRES . Sursa a…

- BRUXELLES, 29 aug - Sputnik. Potrivit șefei Guvernului federal de la Berlin, viața nu va reveni la normal pana cand un vaccin care sa combata coronavirusul nu va fi disponibil. In plus, Merkel a afirmat ca guvernul ei va lucra in spiritul coeziunii sociale ca raspuns la pandemie și i-a indemnat…