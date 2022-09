Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Comert al Statelor Unite a declarat ca a ajuns la un acord de cooperare pentru cercetare si dezvoltare cu Google, parte a grupului Alphabet, pentru a produce cipuri pe care cercetatorii le pot folosi la dezvoltarea de noi dispozitive nanotehnologice si semiconductoare, transmite…

- Elevii din Romania pot urma, in mod gratuit, un an de liceu in SUA, care apoi poate fi echivalat cu un an de liceu in Romania. Aceasta oferta face parte din Programul FLEX 2023-2024, anunța un comunicat transmis de Ambasada SUA la București. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul…

- Liceenii romani pot aplica pentru burse in Statele Unite ale Americii in cadrul programului Future Leaders Exchange (FLEX) 2023-2024, anunta un comunicat transmis, joi, de Ambasada SUA, potrivit Agerpres. Reprezentanta diplomatica a SUA in Romania, alaturi de American Councils for International Education…

- Rusia s-a confruntat cu “numeroase eșecuri” cu dronele de fabricație iraniana achiziționate de la Teheran in aceasta luna pentru a fi folosite in razboiul din Ucraina, potrivit unui inalt oficial al administrației americane, citat de Reuters. Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat…

- Abbott, cel mai mare furnizor de lapte praf din SUA, a rechemat in februarie Similac si alte formule pentru sugari produse la unitatea din Michigan, dupa raportari despre infectii bacteriene la bebelusi care consumasera produse provenite de acolo. Inchiderea fabricii si rechemarea ulterioara a produselor…

- Pretul mediu la nivel national al benzinei fara plumb a scazut joi la 3,990 dolari per galon, potrivit Asociatiei Americane pentru Automobilism. Preturile benzinei au atins in iunie un nivel record de 5,02 dolari pe galon, ceea ce i-a facut pe soferi sa cumpere mai putin combustibil in iulie decat au…

- Intrebat marti seara, daca sustine neimpozitarea pensiilor mai mici de 3.000 de lei, Nicolae Ciuca a precizat ca aceasta propunere trebuie validata in coalitia de guvernare. ”Este o varianta pe care am discutat-o si in sedinta de astazi, este o propunere pentru ca dati-mi voie sa continuam cu aceeasi…

- Intr-o decizie luata cu 6 voturi pentru si 3 impotriva, Curtea Suprema a afirmat ca Congresul si nu EPA are puterea de a crea un sistem de reglementari pentru limitarea emisiilor de carbon pentru centralele energetice existente, in tranzitia de a carbune la surse de energie regenerabila. Decizia curtii…