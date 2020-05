Statele Unite au anunţat retragerea din tratatul care permite curse aeriene de supraveghere Statele Unite au anuntat, joi, retragerea dintr-un tratat semnat cu alte peste 30 de tari care permite efectuarea curselor aeriene de supraveghere pentru promovarea încrederii la nivel international, Administratia Donald Trump motivând decizia prin faptul ca Rusia ar încalca acordul, relateaza agentia Associated Press.

Administratia Donald Trump a înstiintat partenerii internationali ca intentioneaza retragerea din Tratatul "Ceruri Deschise" ("Open Skies") deoarece Rusia ar încalca acordul si pentru ca imaginile colectate prin zborurile permise… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

