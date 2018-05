Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si aliatii sunt pregatiti pentru o actiune militara in cazul in care Coreea de Nord comite "acte nebunesti" dupa anularea reuniunii, a avertizat joi seara presedintele american, Donald Trump. Statele Unite si aliatii sunt pregatiti pentru o actiune militara in cazul in care…

- Autor: Adrian SEVERIN Fiecare om are un orizont. Unii il au mai larg, alții mai ingust. Cand orizontul se ingusteaza atat de mult incat se reduce la un punct, se poate spune ca omul respectiv are un … punct de vedere. Mi-am amintit de aceasta zicere afland de ingrijorarea unor agenți de manipulare…

- Un german reținut de forțele kurde din Siria in legatura cu atentatele de la 11 septembrie 2001. Barbatul nascut in Siria dar cu cetațenie germana este acuzat ca a ajutat la planificarea atacurilor teroriste din Statele Unite, a declarat miercuri un comandant kurd pentru AFP. “Mohammed Haydar Zammar…

- Armata siriana sustine ca sistemele de aparare antiaeriene au doborat luni noaptea mai multe rachete a caror tinta era baza aeriana Shayrat din provincia Holmes, transmite presa regimului, potrivit Reuters. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu o racheta ce a fost lansata in aer deasupra…

- Statele Unite sunt pregatite sa declanseze noi lovituri in cazul unui alt atac chimic in Siria, a avertizat ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, in cadrul reuniunii de urgenta a Consiliul de Securitate, transmit Reuters si AFP. 'Suntem increzatori ca am afectat serios programul…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia a declarat ca Statele Unite se vor confrunta cu consecințe grave in cazul utilizarii forței in Siria ca raspuns la recentul atac chimic din Gouta de Est, transmite RIA Novosti. „Pe canalele corespunzatoare, am transmis deja parții americane…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA…