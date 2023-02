Stiri pe aceeasi tema

Timp de zeci de ani, copiii din Statele Unite si URSS au fost instruiti cum sa reactioneze la un atac nuclear. La un an de la invazia rusa in Ucraina, revine acest pericol pentru noile generatii?

Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile Washingtonului privind furnizarea de sprijin Rusiei pentru invazia militara in Ucraina si a transmis ca Statele Unite sunt responsabile de izbucnirea conflictului militar si de intretinerea acestuia, noteaza Mediafax.

Oligarhul rus Vladimir Potanin, fost vicepremier si al doilea cel mai bogat om din Rusia, a fost sanctionat joi de guvernul american pentru legaturile sale cu Vladimir Putin si cu razboiul din Ucraina, relateaza CNN, conform News.ro.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov s-a lansat joi intr-o serie de atacuri asupra Occidentului, NATO, OSCE si SUA, dupa cum consemneaza agentiile internationale de stiri citate de Agerpres.

Mame si sotii ale soldatilor rusi mobilizati pentru a lupta in Ucraina se reunesc in toata Rusia de cateva saptamani si cer prin mesaje video difuzate pe canale de internet in limba rusa ca presedintele Vladimir Putin sa-si respecte promisiunile facute, relateaza France Presse, informeaza Agerpres.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia de crime impotriva umanitatii, dupa ultima runda de bombardamente cu rachete care au vizat infrastructura energetica a tarii si au provoc at intreruperi de curent in intreaga tara, informeaza Rador.

Dronele iraniene pe care Rusia le folosește pentru a ataca obiective militare și civili in Ucraina sunt construite aproape in intregime din piese fabricate de companii cu sedii in Statele Unite, Europa și Asia, potrivit unui raport publicat marți de un grup de cercetare in domeniul armelor, anunța

Statele Unite cer tot mai mult Ucrainei sa fie deschisa la negocieri de pace cu Rusia, un inalt oficial de la Pentagon afirmand ca va fi greu pentru fortele Kievului sa recupereze teritoriile ocupate de Moscova in timpul razboiului.