- Guvernele Uniunii Europene au ajuns joi la un acord provizoriu privind introducerea unui plafon de pret de 60 de dolari pentru un baril de petrol rusesc exportat pe mare, insotit de un mecanism de ajustare care ar permite mentinerea plafonului la cel putin 5- sub pretul pietei, a declarat pentru Reuters…

- O reuniune a reprezentantilor statelor membre UE, care era programata a avea loc vineri seara, pentru a discuta propunerea G7 privind plafonarea pretului pentru exporturile de petrol ale Rusiei, a fost anulata, au declarat pentru Reuters mai multi diplomati europeni. "Nu s-a ajuns la o suficienta convergenta…

- Masura va lua forma unui amendament la un decret guvernamental care urmeaza sa fie aprobat in Parlament in urmatoarele zile, a declarat Meloni reporterilor, vineri. Guvernul are in vedere concesiuni pe 10 ani, pentru a fora intre noua si 12 mile in largul coastei adriatice a Italiei, extragand pana…

- Ajutorul militar acordat Ucrainei de catre NATO ”aduce alianța mai aproape de linia periculoasa a unei ciocniri militare directe cu Rusia”, despre acest lucru a declarat joi, 20 octombrie, purtatoarea de cuvant a lui Lavrov, Maria Zaharova, transmite agenția rusa de știri TASS și Hotnews. Tot azi,…

- In enclava Kaliningrad, sediul flotei ruse din Marea Baltica, a inceput instruirea unor recruti mobilizati recent. Despre aceasta a anuntat miercuri, 28 septembrie, ministerul apararii de la Moscova intr-un mesaj preluat de Reuters . „Intreg personalul militar mobilizat indeplineste standardele de tragere…

- Vladimir Putin nu vrea sa cedeze in fața Ucrainei. Drept urmare, in cea mai recenta declarație a sa, liderul de la Moscova a minimalizat contraofensiva ucraineana. Cu un zambet in colțul gurii, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia va raspunde mai puternic daca trupele sale vor fi supuse mai multor presiuni,…

- Ministrii de Finante din G7 (principalele tari industrializate din lume) intentioneaza sa implementeze o plafonare a preturilor produselor petroliere si a titeiului provenit din Rusia, au confirmat oficialii vineri, intr-o declaratie comuna, transmite Reuters. Plafonul initial al preturilor se va baza…

- Miniștrii de finanțe din țarile G7 au publicat o declarație comuna in care au anunțat ca au convenit sa puna in aplicare un plafon de preț pentru petrolul și produsele petroliere rusești pentru a „reduce veniturile rusești și capacitatea Rusiei de a-și finanța razboiul de agresiune”, relateaza CNN…