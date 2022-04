Comisia Europeana (CE) a recomandat la 1 aprilie sa se implementeze dispozitive nationale prin care sa se permita shimbarea grivnei in monede nationale din UE, in contextul in care numeroase banci refuza deviza ucraineana. Un acord la care au ajuns miercuri ambasadorii statelor membre UE, la Bruxelles, a fost supus validarii capitalelor europene. Aceasta masura urmeaza sa intre in vigoare la 19 aprlie. ”Obiectivul este o sustinere si mai mare a refugiatilor care se confrunta cu dificultati in a-si schimba banii in monede din UE”, anunta intr-un comunicat Consiliul European, care reprezinta statle…