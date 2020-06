Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Germania, Italia si Tarile de Jos au convenit formarea unei „aliante” care sa asigure producerea unui potential vaccin anti-COVID-19 in Europa, au anuntat miercuri autoritatile olandeze, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- “Mantra ministrului de externe, Luigi Di Maio, pentru urmatorul sezon turistic este urmatoarea: „Nu mai exista liste negre intre țarile europene”. Italia a anulat lista cu destinatiile europene „nerecomandate” cetațenilor sai si, incepand cu data de 3 iunie, va furniza rapoarte saptamanale privind…

- Calatorii din Italia vor trebui, cu toatea acestea, sa ramana pentru doua saptamani in carantina. Spania are in total 278.188 de cazuri, iar 27.709 au murit din cauza coronavirusului. Italia a inregistrat pana la aceasta ora 225.886 si 32.007 de decese.

- Spania a ridicat marți interdicția tuturor zborurilor directe din Italia, care a fost instituita pe 11 martie in cadrul carantinei naționale, relateaza Reuters. Calatorii din Italia vor trebui, cu toatea acestea, sa ramana pentru doua saptamani in carantina.Spania are in total 278.188 de cazuri, iar…

- Europa se intoarce treptat la munca saptamana aceasta. Dupa modelul Cehiei, care a relaxat masurile de carantina inca de saptamana trecuta, Spania, Italia, Austria ies si ele din hibernarea economica impusa de pandemia de coronavirus.

- Vestea buna e ca numarul de cazuri din mai multe țari europene incepe sa scada. Vestea proasta e ca pandemia e departe de a fi batuta. In multe feluri, greul abia acum incepe.O scadere lenta, muncitaA trecut mai mult de o luna de cand Italia, Spania, și Germania raportau sub 100 de cazuri noi de COVID-19…

- Polonia, Ungaria si Cehia au încalcat legislatia Uniunii Europene refuzând sa primeasca cotele de refugiati alocate de UE pentru a degreva Grecia, dupa cresterea brusca a numarului de imigranti în 2015, a decis joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).Prin refuzul de a…

- Ungaria a decretat stare de urgența, dupa ce au fost confirmate 15 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Cu excepția cetațenilor maghiari, cei care vin din Italia, Iran, China și Coreea de Sud nu mai au voie sa intre in țara, a anuntat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului. Toate avioanele,…