Statele baltice se tem că ar putea fi următoarea țintă a Rusiei Estonia a solicitat Statelor Unite sa trimita avioane de lupta in tarile baltice pentru a le apara spatiul aerian, pe fondul temerilor ca Rusia ar putea declansa un atac impotriva Ucrainei care ar putea duce la o confruntare cu statele baltice, a indicat sambata ministrul apararii de la Tallinn. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

