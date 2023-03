Startupul chinez Realme a lansat un smartphone care se încarcă în 9 minute Compania a dezvaluit smartphone-ul sau GT3 la Mobile World Congress din Barcelona, cel mai mare targ de telefoane mobile din lume. Aceasta incearca sa-si dezvolte afacerile in afara Chinei si se alatura unui val de furnizori chinezi care doresc sa vizeze pietele din strainatate. Pretul GT3 porneste de la 649 de dolari, plasandu-l intr-un segment extrem de competitiv, in care Realme va concura cu rivalii chinezi precum Xiaomi si Oppo, care ofera dispozitive low-cost cu specificatii inalte. ”Realme urmareste segmentul de marja scazuta al pietei, oferind produse la preturi extrem de competitive,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

