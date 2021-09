Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai cunoscute medicamente romanești revine pe piața. Cu toate acestea, medicamentul are o noua rețeta, iar asta pentru ca formula de dinainte nu corespunde regulilor UE. Un medicament romanesc revine pe piața Noul Polidin se va gasi pe piața pana la finalul acestui an. Noua rețeta este…

- Numarul românilor care nu au un loc de munca și care au renunțat sa-și mai caute unul (denumiți ”descurajați”) în statisticile oficiale s-a triplat în prima parte a acestui an, potrivit datelor furnizate de INS. Ei formeaza, împreuna cu cei care nu au lucrat niciodata,…

- FintechOs, un startup românesc de tehnologie pentru sectorul financiar, a atras o finanțare noua, de 10 milioane de dolari. Investiția a fost anunțata joi de compania International Finance Corporation (IFC), care va finanța furnizorul global de tehnologie pentru banci și alte companii care ofera…

- Atat la nivel global, cat mai ales in Europa, Xiaomi a fost producatorul care a reusit sa umple cel mai eficient golul lasat de caderea Huawei, cadere cauzata de embargoul impus de Statele Unite. In al doilea trimestru al anului, Xiaomi a livrat 12,7 milioane de unitati in Europa, crescand cu 67,1%…

- Clujana va trebui sa paraseasca sediile din Piata 1 Mai din Cluj, dupa ce Consiliul Judetean Cluj a obtinut o sentinta de evacuare impotriva cunoscutului brand de incaltaminte. Sentinta data de Judecatoria Cluj putea fi atacata pana joi, 22 iulie, insa conducerea fabricii nu a facut asta.

- CHIȘINAU, 6 iul - Sputnik. Banca Naționala a Moldovei a stabilit cursul oficial de schimb pentru marți, 6 iulie. Astfel, un dolar american este cotat cu 18,08 lei, un euro – cu 21,48 lei, o hrivna ucraineana – cu 66 de bani, un leu romanesc – cu 4,36 de lei moldovenești, iar o rubla ruseasca – cu…

- Daca vrei sa vinzi online îmbracaminte și încalțaminte e bine sa știi ca fashion este una dintre cele mai competitive categorii din comerțul online românesc. Un studiu care analizeaza cele mai active 30 de magazine de comerț digital din categoria fashion arata ca fara o prezența digitala…

- CHIȘINAU, 16 iun - Sputnik. Banca Naționala a Moldovei a stabilit cursul oficial de schimb pentru miercuri, 16 iunie. Astfel, un dolar american este cotat cu 17,70 lei, un euro – cu 21,45 lei, o hrivna ucraineana – cu 65 de bani, un leu romanesc – cu 4,35 de lei moldovenești, iar o rubla ruseasca…