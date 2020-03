Stiri pe aceeasi tema

- ​Un startup IT din Marea Britanie a obținut miercuri o finanțare de 20 de milioane de dolari, iar în echipa investitorilor se afla și un român. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Artiștii din Romaniași-au intrerupt activitatea din cauza pandemiei cu coronavirus, insa nu aurenunțat la muzica nici in astfel de momente. Cantareața Minelli sfatuiește petoata lumea, inclusiv pe colegii de scena, sa stea cat mai mult in case,demonstrand ca-și poate continua activitatea și in astfel…

- Potrivit oficialilor Prefecturii, astazi, o femeie in varsta de 57 de ani a fost transportata cu ambulanța la Spitalul Județean Buzau, acuzand probleme de respirație. Buzoianca se afla in izolare la domiciliu, dupa ce soțul ei a revenit din Marea Britanie. Aceeași sursa precizeaza ca femeia este cunoscuta…

- Presedintele Comisiei de Invatamant din Senat, Liviu Pop, le-a transmis membrilor comisiei ca tot personalul a fost trimis acasa, dupa ce s-a descoperit ca sotul unei angajate este coleg la OSIM cu femeia din Bucuresti confirmata ieri cu Coronavirus. In paralel, alte doua persoane de la Guvern sunt…

- Apariția virusului care a semanat panica in intreaga lume, coronavirusul, ar fi fost prezisa inca din 1981 de scriitorul Dean Koontz, in cartea „The Eyes of Darkness”. Printre randuri este dezvaluit și care ar putea singurul tratament care da roade. In roman temutul virus, numit chiar Wuhan-400, este…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca un prim caz de infectie a fost confirmat la unul dintre cei cinci germani care se aflau sub observatie in insula La Gomera, informeaza El Mundo. Centrul National de Microbiologie din Spania a precizat ca pacientul se afla sub observatie. „Pacientul se afla…

- Președintele Camerei de Comerț Romano-Britanice, Neil McGregor, a declarat la emisiunea Adrianei Nedelea ca economia Romaniei nu va fi afectata de Brexit și ca lucrurile ar fi fost mai complicate daca Regatul Unit ar fi ieșit din UE fara acord. McGregor crede insa ca obținerea unui acord comercial Marea…

- Un roman din Marea Britanie si-a pierdut fiul de doar cinci saptamani, dupa ce medicii i-au pus diagnosticul de bronsita desi avea septicemie. Copilul a fost trimis de doua ori acasa, fara sa i se faca analize.