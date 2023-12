​Start-Up Nation 2024 ar putea fi lansat cu fonduri europene (ministrul Economiei)

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul economiei a declarat in emisiunea Romania Politica, de la Prima News, despre Start Up Nation, ca isi doreste editia a patra a acestui program. ”Am reusit impreuna cu ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, domnul Caciu, cu echipa lui, sa identificam fonduri europene pentru a putea…

- Primaria municipiului Suceava a atras de la Uniunea Europeana prin PNRR suma de 26,5 milioane de lei pentru reabilitarea infrastructurii școlare și pregatirea ei pentru invațamantul dual la Colegiile ”Samuil Isopescu” și ”Al. Ioan Cuza”. Colegiul ”Samuil Isopescu” va beneficia de 15,45 de milioane…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat recent ca programul Start-Up Nation are un real succes, si a mentionat ca statul roman a investit in sustinerea antreprenorilor si in construirea de noi companii cu folos pentru stat, cetateni si mediul de afaceri.

- Guvernul ia in calcul sa lanseze o noua ediție Start Up Nation, un program de incurajare și de stimulare a inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici și mijlocii. Prezent astazi la Iași, ministrul economiei, Radu Oprea, a precizat ca inițiativa a inregistrat randamente economice incurajatoare.…

- Muzeul National Secuiesc din Sfantu Gheorghe, care a fost reabilitat si modernizat cu fonduri europene, va fi redeschis pe 26 octombrie, a anuntat, joi, conducerea institutiei. Lucrarile au fost incepute in urma cu doi ani. „Numaratoarea inversa a inceput! Inspirat din traditiile arhitecturii medievale…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va trimite Corpul de Control la Loteria Romana, dupa ce in spatiul public au aparut controverse privind achizitia noului logo. „Pot trimite Corpul de Control acolo pentru a constata daca intr-adevar…

- Primarul din Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a anunțat ca in acest municipiu au inceput lucrarile la proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata”. Mihaița Negura a precizat ca acesta este cel mai mare proiect realizat in Campulung cu fonduri europene, in valoare de aproximativ…

- Comunicatul companiei Wizz Air in care se arata ca inchide baza de la Suceava și va reduce numarul de curse care opereaza pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava ne surprinde, mai ales ca tocmai am inaugurat cel de-al doilea terminal care creeaza condițiile de a putea opera 1,5 milioane…