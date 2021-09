Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a VI-a a Festivalului Internațional “Lugoj Clasic” incepe duminica, 26 septembrie, la ora 12:00, cu un concert in Catedrala Greco-Catolica „Coborarea Sfantului Spirit”. Va fi prezentata lucrarea vocal-simfonica Stabat Mater, de G. B. Pergolesi, in interpretarea sopranei Veronica Anușca, a…

- VIDEO| Trafic INFERNAL intre Alba Iulia Nord și Aiud, cu o zi inainte de Untold. Se circula bara la bara Trafic INFERNAL intre Alba Iulia Nord și Aiud, cu o zi inainte de Untold. Se circula bara la bara Traficul pe porțiunea dintre Alba Iulia Nord și Aiud este infernal chiar cu o zi inainte de inceperea…

- Festivalul Jazz in the Park se întoarce la începutul lunii septembrie cu numeroase concerte, într-o ediție speciala, ce se va desfașura în mai multe locații din oraș. Deschiderea festivalului va avea loc joi, 2 septembrie 2021.…

- Wizz Air anunta doua zboruri noi din București, spre Insulele Canare și din Cluj spre Danemarca. Primul zbor Cluj-Napoca - Billund (Danemarca) va decola pe 31 octombrie, iar catre Gran Canaria pe 6...

- Oricine cauta un loc de cazare pentru perioada festivalului UNTOLD, va gasi cel puțin o opțiune care sa îi fie pe plac. Fanii festivalului care nu au reușit înca sa-și rezerve un loc de cazare, o pot face direct de pe site-ul UNTOLD, la secțiunea Accommodation. Peste 6.000 de locuri de…

- "In aceasta seara, alaturi de primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, dr. Valeriu Gheorghita va participa la deschiderea festivalului de film - TIFF 2021 (...) Maine, incepand cu ora 10.00, presedintele CNCAV va vizita centrul de vaccinare care functioneaza la Scoala Gimnaziala "Ion Creanga",…

- Lui i se vor alatura zeci de invitați români și straini în cele zece zile de festival. Printre aceștia se numara celebrul scenarist Guillermo Arriaga, Christian Jeune, directorul Departamentului de Film al Festivalului de la Cannes, producatorul israelian Katriel…