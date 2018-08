Start la ITF Arad! Primul turneu pentru arădeanca Iulia Marko Principala favorita a tabloului de calificari este grecoaica Vasiliiki Karvouni (18 ani – locul 1219 WTA).

Aflata la primul turneu ITF din cariera, aradeanca Iulia Marko (16 ani) va debuta, pe terenul central, nu inainte de ora 15.00, in compania Adrianei Andronache (18 ani).

Opt dintre sportivele prezente pe tabloul de calificari vor accede pe tabloul principal, care va debuta marți, 7 august. Programul zilei de sambata Programul zilei de sambata TERENUL CENTRAL

– ora 10.00

Gvozdenovic (Serbia) vs. Gavrilovici

Relkjic (Australia) vs. Gheorghe

– nu inainte de ora… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Varful sezonului estival 2018 vine cu temperaturi record in Europa. In Spania si Portugalia, autoritatile se pregatesc pentru trei zile de caldura extrema si un nou record de canicula. 51 de grade sunt asteptate, maine, in Portugalia dar nu va fi prea placut nici in alte destinatii indragite de turistii…

- Personalul Ryanair din Italia, Portugalia, Spania și Belgia a anunțat ca va organiza o greva la finalul lunii iulie, relateaza BBC. Personalul aviatic din Italia va organiza o greva de 24 de ore in data de 25 iulie. In Spania, Portugalia și Belgia va fi organizata o greva de 48 de ore din…

- Romania – Croația, meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial de baschet masculin 2019. Se joaca azi, de la 19.00 (Sala Polivalenta Cluj-Napoca, DigiSport). Romania a fost surclasata de Croația la Cluj-Napoca, 63-90, și a ratat calificarea in faza urmatoare a calificarilor pentru Campionatul…

- Intrarea Romaniei in zona euro "nu este o optiune, este o obligatie", a afirmat joi guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, el punctand insa ca acest pas trebuie facut cu atentie, doar cand tara noastra, "o tara cu mari discrepante", indeplineste anumite conditii. "Bucureştiul...…

- Parlamentul bulgar a aprobat vineri un plan de achizitie a 16 avioane de vanatoare noi sau second-hand, care sa ia locul celor sovietice MiG-29, precum si a 150 de transportoare blindate, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Pentru achizitia de avioane de vanatoare, Bulgaria, tara membra…

- Orice favorita principala ar fi strambat din nas daca organizatorii unui turneu de Mare Slem ar fi programat-o pe un teren cu o capacitate de numai 2.200 de locuri. Dar Halep a lasat impresia ca putea sa joace cu Petkovic si in parcarea de la Roland Garros. Nu ar fi renuntat pentru nimic la karma…

- Politia Romana a oferit sprijin in cadrul unei ample operatiuni coordonate de Politia Spaniola, EUROPOL si EUROJUST, pentru destructurarea unei grupari infractionale care ar fi cauzat economiei Uniunii Europene un prejudiciu total de 60 de milioane de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani.…

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu al Bancii Mondiale (BM).