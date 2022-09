Start înscrieri la Gomag Black Friday SUMMIT 2022 [eveniment pentru antreprenori]. Vezi când are loc Dupa o pauza de 2 ani in care au organizat doar evenimente online, echipa Gomag revine cu un nou summit cu prezența fizica, special pentru antreprenorii din eCommerce. Black Friday SUMMIT are loc pe 3 octombrie 2022, la Hotel Sheraton, București și va conține aproape 6 ore de prezentari & panel-uri dedicate atat zilei cu cele mai mari vanzari, cat și ultimului trimestru din an. Accesul la eveniment se face pe baza de bilet, așa ca doritorii sunt incurajați sa iși rezerve locurile cat mai rapid. Numarul acestora este limitat la 200 de persoane. Comandarea biletului se face… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

