- IN CAUTARI… Dupa trialul de sambata, la care au fost prezenți 18 tineri fotbaliști cu varsta intre 16 și 19 ani, Sporting Juniorul Vaslui continua acțiunile de selecție destinate tinerilor jucatori din județ, in vederea completarii lotului pentru noul sezon al Ligii 3, care va debuta pe 27 august. Astazi,…

- A PLECAT… Sporting Juniorul Vaslui a ramas fara antrenor! Costel Ilie s-a despartit de gruparea “galben-verde”, dar ramane in Liga 3. Instalat in luna octombrie 2021, Costel Ilie a rezistat doar 9 luni si a plecat dupa ce i-a expirat contractul. Costel Ilie si-a gasit repede angajament si a semnat cu…

- Liga 4 AMICAL… Rapid Brodoc intalneste sambata, de la ora 12:00, pe stadionul “Municipal”, echipa de juniori Under 19 a Politehnicii Iasi, intr-un meci amical. Pentru “alb-visinii” este ultima repetitie inainte de barajul de promovare in Liga 3, acolo unde vor infrunta Sportul Onesti, in dubla mansa,…

- TOTUL SAU NIMIC… Finala fazei judetene a Cupei Romaniei la fotbal, dintre CSM Vaslui si Vitis Suletea, se va disputa astazi, la Popeni, comuna Zorleni, cu incepere de la ora 17:30. Castigatoarea fazei judetene va obtine calificarea in faza regionala a competitiei care va incepe in data de 6 iulie. Sporting…

- Liga 3 FINAL… Sporting Juniorul Vaslui disputa maine ultimul meci oficial al sezonului 2021-2022. Echipa pregatita de Costel Ilie primeste vizita Stiintei Miroslava, partida avand miza doar pentru oaspeti. Meciul se va juca la Vaslui, pe stadionul „Municipal”, sambata, de la ora 18:00. Vasluienii isi…

- Juniori DE VIITOR… Finala pe regiune a Turneului Sperantelor la fotbal s-a desfasurat la Vaslui, pe stadionul “Municipal”. Au participat cei mai valorosi jucatori nascuti in anul 2008 din zona Moldovei. Printre cei 34 de fotbalisti s-au aflat si patru juniori vasluieni: David Pletoianu, Robert Sopron…

- Liga 3 SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui a obtinut o victorie importanta in play-out-ul Ligii 3. Vasluienii au invins, in deplasare, pe CSM Bacau, scor 2-1 (2-0), si nu mai au nicio emotie cu retrogradarea. Cu 4 etape inainte de finalul sezonului, Sporting s-a departat la 9 puncte de linia retrogradarii.…

- Liga 3 INCERTITUDINE… Viitorul lui Costel Ilie la Sporting Juniorul Vaslui este nesigur. Desi in mod oficial nu exista o problema intre antrenor si conducerea clubului, surse din anturajul echipei sustin ca cei din fruntea clubului nu il mai vad cu ochi buni pe Costel Ilie pe banca tehnica. Scapata…