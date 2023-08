Stiri pe aceeasi tema

- Partida Burnley vs Manchester City, programata pentru 11 august, de la ora 22:00 ora Romaniei , deschide sezonul 2023 2024 in Premier League. City a castigat cinci din ultimele sase editii ale campionatului Angliei.Informatiile de pe Coduri Bonus.ro o indica tot pe echipa antrenata de Pep Guardiola…

- Liga Campionilor programeaza la mijlocul acestei saptamani primele meciuri din faza turului doi preliminar. Pe Betano, cu Bet Builder activat, se poate ajunge la o cota cumulata de peste 40 pe doar trei meciuri. Ce este Bet Builder? Cu opțiunea de pariere Bet Builder pot fi combinate mai multe pariuri…

- Noul sezon din Premier League incepe in 11 august, iar meciul de deschidere va fi cel dintre Burnley și Manchester City. Cel mai important meci al primei etape se joaca de abia duminica, 13 august, atunci cand Chelsea primește vizita lui Liverpool. Duel de mare tradiție in Premier League, meciul are…

- Pe Betano, cu opțiunea de pariere Bet Builder, pot fi combinate mai multe piețe de pariere pentru o singura cota, pe același bilet. Spre exemplu, in oferta de miercuri, 12 iulie, am ales patru meciuri din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, iar cu Bet Builder activat la fiecare partida in parte…

- Ediția din acest an a Campionatului European sub 21 de ani a ajuns in faza mult așteptatei finale. Anglia și Spania vor lupta pentru marele trofeu, sambata, de la ora 19:00. Pe Betano, pot fi plasate pana la șapte pariuri diferite pentru o singura cota, pe același bilet, cu Bet Builder activat. ...

- Arsenal a facut un pas nepermis in lupta pentru titlu in Premier League. „Tunarii" au pierdut pe teren propriu in fața celor de la Brighton (3-0) și depind de rezultatele celor de la Manchester City pentru a mai spera la caștigarea campionatului.

- Manchester City joaca acum pe terenul lui Everton, intr-o confruntare din runda #36 din Premier League. Partida a inceput la ora 16:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...