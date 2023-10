Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul, una dintre tarile cu rol de mediator in criza ostaticilor luati de Hamas, considera ca este posibila o eliberare "foarte curand" a ostaticilor datorita discutiilor in curs, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al-Ansari,

- Celebrul actor american Richard Gere va depune marturie la procesul fostului ministru de Interne al Italiei, Matteo Salvini, acuzat ca a blocat, in 2019, o barca plina de refugiați in largul coastelor Siciliei. Gere este un martor-cheie in acest caz, intrucat acesta se afla in vacanța in regiune la…

- In august, șeful Ministerului de Interne rus, Vladimir Kolokoltsev, a declarat ca țara are un deficit „critic" de ofițeri de poliție, ceea ce ar putea afecta rata criminalitații. Cum se poate intampla așa ceva, avand in vedere numarul mare de ofițeri?

- La data de 15 septembrie 2023, a avut loc la sediul MAI, intrevederea domnului Marian-Catalin PREDOIU, viceprim – ministru, ministru al afacerilor interne cu domnul Vit RAKUSAN, viceprim-ministru, ministru de interne al Republicii Cehe, se arata intr-un comunicat de presa. In cadrul dialogului, au fost…

- O celula de criza a fost constituita la Ministerul de Interne dupa cele doua explozii care au avut loc la stația GPL de la Crevedia, județul Dambovița. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca merge la aceasta celula de criza. Un om a murit iar alți șapte au fost raniți in urma primei explozii, care a…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri, dupa intalnirea cu omologul austriac, Gerhard Karner, ca obiectivul sau a fost sa construiasca azi un inceput de colaborare, sa intoarca pagina in subiectul Schengen. El susține ca Austria nu are o problema cu Romania, precizand ca „politistii…

- Lucian Bode a raspuns acuzațiilor aduse de președintele USR referitor la achiziția de BMW-uri din fonduri europene, in loc de dotarea cu aparate drugtest. Fostul ministru de Interne susține ca Catalin Drula este lipsit de compasiuni și „se urca pe cadavre pentru a caștiga puncte politice”.

- un editorial de Ciprian Demeter Este un pacat sa taci atunci cand datoria ta este sa protestezi.” – Abraham Lincoln Anul acesta se implinesc cinci ani de cand mii de demonstranți, in special din diaspora, au ieșit in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva Guvernului. Dupa aproape cinci ani de ancheta…