AI va desființa posturile a 20 de milioane de salariați din UE AI trimite angajații acasa! Estimarile la nivelul UE sunt ca 20 de milioane de salariați din toate domeniile vor fi afectați de implementarea inteligenței artificiale (AI), spune sindicatul angajaților din bancile romanești, care discuta deja cu patronatul despre viitorul salariaților din mediul bancar care vor fi afectați, potrivit economica.net . La nivelul patronatelor și sindicatelor din banci exista discuții de principiu pentru formarea unui comitet sectorial care sa se ocupe de stabilirea unor politici de clasificare ocupaționala a angajaților din sistemul bancar, ca urmare a modificarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

