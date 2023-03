Stiri pe aceeasi tema

- 34% din numarul total al rezervarilor din luna septembrie s-au realizat la cazari din marile orașe, romanii orientandu-se catre city-break-uri in țara. Cele mai cautate orașe sunt Brașov, București, Predeal, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Sovata, Sinaia, Timișoara și Poiana Brașov.

- Deschiderea sezonului de schi in Poiana Brașov este un prilej de bucurie pentru impatimiții sporturilor de iarna. Chiar daca partiile au devenit practicabile in totalitate in Poiana Brașov și Masivul Postavaru din data de 11 februarie 2023, ramane suficient timp pana la finalul sezonului pentru ca practicanții…

- Simbolul feminin al Romaniei Moderne este de fapt...o scotianca. Maria Rosetti a fost una dintre femeile care s-au implicat in pregatirea Unirii Principatelor Romane. A fost prima femeie jurnalist din Romania, a scris și a militat pentru drepturile și unitatea poporului roman.

- Dimitri Vegas vine pe scena principala a primei ediții a festivalului Massif, care va avea loc in perioada 3-5 martie in Poiana Brașov. In premiera pentru scena unui festival din Romania este faptul ca in deschiderea show-ului sau va mixa soția lui, Mattn

- IN PREMIERA, PE SCENA UNUI FESTIVAL DIN EUROPA, CEA CARE VA FACE DESCHIDEREA SHOW-ULUI SAU VA FI CHIAR SOȚIA LUI, MATTN, AFLATA ȘI EA IN TOP 100 DJ MAG!In line-up-ul festivalului mai urca Nicky Romero, Quintino, Kadebostany, B.U.G. Mafia, Inna, Delia, Grasu XXL, Dirty Nano, Pascal Junior și Killa Fonic.Unul…

- Vila din Sicilia care apare in The White Lotus este acum pe Airbnb Serialul The White Lotus are numeroși fani peste tot in lume, inclusiv in Romania. Unii sunt atrași de acțiune, intriga și personaje. Alții se uita in special pentru locațiile deosebite in care serialul marca HBO a fost filmat. The White…

- In raport cu numarul de autovehicule care existau in Romania in perioada comunista, drumurile erau suficiente. Partea proasta era ca majoritatea drumurilor erau pietruite, fara covor asfaltic.