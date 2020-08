Starea de urgenţă în Iran ar putea fi prelungită cel puţin până în ianuarie 2021 Iranul va ramane in starea de urgenta din cauza noului coronavirus pana cel putin in ianuarie 2021, a declarat duminica presedintele acestei tari, Hassan Rouhani, citat de dpa. "Ne aflam in aceasta situatie de sase luni si trebuie sa ne pregatim pentru alte cel putin sase luni", a avertizat Rouhani, care a adaugat ca aceasta inseamna ca orice fel de relaxare totala a masurilor de siguranta nu se afla in carti. "Trebuie sa gasim calea de mijloc intre normalitate si mentinerea restrictiilor anti-coronavirus", a explicat seful statului iranian, in declaratii publicate pe site-ul sau care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

