Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat, joi, cu cercetatorii de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice din Ramnicu Valcea despre un proiect romanesc inedit: cel al mașinii cu hidrogen. La Valcea se dezvolta trei aplicații auto, una electrica…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs, marti, la ora locala 11:14, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

- Institutul National de Sanatate Publica a realizat un studiu in care a folosit ca sursa de date fișele de supraveghere pentru 21.766 cazuri confirmate, pentru determinarea principalului factor de risc de decese la pacientii infectați cu noul coronavirus. Numarul de decese cu COVID-19 la care se refera…

- Padurea pinilor, veche de peste 100 de ani de pe Tampa dispare, dar „vine din urma” padurea de foioase Regia Padurilor Kronstadt, impreuna cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea”, deruleaza un proiect de un milion de lei pentru colectarea de date…

- Regia Padurilor Kronstadt, impreuna cu Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea”, deruleaza un proiect de un milion de lei pentru colectarea de date referitoare la evoluția arborilor și sanatatea celor 15.000 de hectare de paduri pe care le are in administrare. O veste…

- Numarul infectarilor active cu noul coronavirus a atins un record in județul Alba: sunt 526 de cazuri active, o presiune puternica pe sistemul medical local. Doar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 45 de cazuri noi, in condițiile in care locurile dedicate acestora la secțiile de Boli Infecțioase…

- Ziarul Unirea ALERTA hidrologica actualizata: Cod GALBEN de inundații in Alba și alte județe din țara, pana duminica, ora 10:00 Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare actualizata de cod galben, valabila pentru județul Alba și mai multe județe din Romania.…

- Odata cu venirea toamnei, Regia Padurilor Kronstadt se pregatește pentru inca o campanie de plantat in Parcul Dendrologic-Gradina Botanica, de la Noua. Aceasta este cea de a doua sesiune de plantari in parcul dendrologic, dupa cea din primavara, cand au fost plantați aproximativ 200 de puieți. La mijlocul…