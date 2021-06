Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a opozantului rus Alexei Navalnii s-a imbunatatit considerabil si este la curent cu masurile care au fost luate impotriva grupurilor sale de campanie, a declarat vineri aliatul sau, Ivan Jdanov, informeaza Reuters. In luna aprilie, veștile despre starea de sanatate a lui Navalnii…

- Mai multi medici, intre care cel personal al disidentului rus Aleksei Navalnii, aflat in greva foamei, au fost respinsi marti dimineata la intrarea in colonia penitenciara nr.3 unde principalul oponent al Kremlinului a fost spitalizat in ajun. Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat marti "foarte…

- Aliații opozantului Aleksei Navalnii au anunțat ca vor declanșa miercuri ceea ce ei spera sa fie cele mai mari proteste din istoria moderna a Rusiei, relateaza Reuters . Data protestului a fost anunțata dupa ce un sindicat medical legat de Navalnii a anunțat sambata ca acesta se afla intr-o stare critica,…

- Un avocat al lui Aleksei Navalnii a declarat miercuri ca starea de sanatate a opozantului rus, aflat de o saptamana in greva foamei, se deterioreaza, transmite agentia de presa Interfax, citata de Reuters.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, care a inceput o greva a foamei saptamana trecuta pentru a denunta conditiile de detentie, a anuntat luni ca va continua aceasta forma de protest in pofida faptului ca are febra si o tuse puternica, transmit AFP si Reuters.

- Circa 500 de medici si-au pus deja semnatura pe o petitie care cere Kremlinului si Serviciului penitenciar rus ca opozantului Aleksei Navalnii sa i se acorde in mod urgent asistenta medicala necesara, dupa ce acesta a relatat despre deteriorarea starii sale de sanatate de cand a intrat in inchisoare,…

- Opozantul rus Alexei Navalnîi este într-o condiție stabila și satisfacatoare, a transmis Serviciul Penitenciar Federal al Rusiei, dupa ce aliații opozantului au dat alarma în privința starii de sanatate a acestuia, potrivit Reuters.Serviciul penitenciar a spus ca închisorile…

- Un tribunal militar din Moscova a mentinut luni o decizie anterioara de a nu deschide o ancheta in privinta otravirii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, care acuzase "lipsa de actiune" din partea anchetatorilor, relateaza AFP si Reuters, potrivit…