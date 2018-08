Stare de URGENŢĂ. Se apropie URAGANUL Guvernatorul David Ige a instituit starea de urgenta marti seara spunand ca nu a asistat ''niciodata la astfel de schimbari dramatice ale prognozei meteorologice''.



Lane, care aduce rafale de vant de pana la 260 de kilometri pe ora, ar urma sa loveasca Hawaii miercuri si sa se mentina in aceasta regiune cel putin pana sambata.



''Acest lucru ne va permite sa organizam serviciile si resursele inainte astfel incat comunitatile noastre sa fie in siguranta... Ii indemn pe toti locuitorii si turistii sa se pregateasca pentru un impact semnificativ'', a scris Ige pe Facebook si Twitter.



Sursa articol: rtv.net

Sursa articol si foto: rtv.net

