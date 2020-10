Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns sa depașeasca 5.000 de cazuri zilnice de coronavirus și aproape 100 de decese, dar autoritațile nu au de gand sa reimpuna starea de urgența. Totuși, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat, vineri seara, ca decretarea starii de urgența, așa cum a mai fost in primavara, timp de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat marți seara lista tarilor cu risc epidemiologic. "Daca vom analiza lista tarilor de risc regasim SUA, Spania, Olanda, Belgia, Marea Britanie. Trebuie evaluata si evolutia noastra atat pe transmiterea comunitara, cat si pe intoarcerea…

- Klaus Iohannis a anunțat, in premiera, ca Romania nu va mai avea stare de urgența pe intreg teritoriul sau, așa cum a fost timp de doua luni in primavara. Președintele a precizat ca, daca va fi nevoie, starea de urgența va fi impusa la nivel local sau regional. ”Comparația cu alte țari este mai complicata,…

- Primul copil din Romania confirmat cu noul coronavirus care a ajuns in urma cu cateva zile la Terapie Intensiva este mai bine. Acesta va fi transferat in secția de pneumologie. Anunțul a fost facut de Nelu Tataru, ministrul Sanatații la Digi24.„Are o stare generala buna, nu mai are un necesar de oxigen,…

- Executivul va discuta și aproba vineri, in ședința, proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, pentru a treia oara, incepand de luni, 17 august.Starea de alerta pe teritoriul Romaniei expira duminica.De altfel, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat marți, la…

- Ministrul sanatații Nelu Tataru a declarat la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, de pe libertatea.ro, ca, in actualul context epidemiologic, propunerea sa este prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile.Totodata, Nelu Tataru a precizat ca decizia finala o va lua Comitetul Național pentru Situații…

- Romania a ajuns la aproape 360 de cazuri de pacienți cu coronavirus la terapie intensiva, iar ministrul Sanatații spune ca, momentan, nu se poate discuta despre reintroducerea starii de urgența. Nelu Tataru a declarat, marți seara, la Romania TV, ca o revenire ca in primele doua luni de la debutul epidemiei…

- Romania a ajuns la aproape 360 de cazuri de pacienți cu coronavirus la terapie intensiva, iar ministrul Sanatații spune ca, momentan, nu se poate discuta despre reintroducerea starii de urgența. Nelu Tataru a declarat, marți seara, la Romania TV, ca o revenire ca in primele doua luni de la debutul…