Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret, marti seara, de mobilizare a rezervistilor, pe fundalul deciziei Rusiei de a folosi forta militara in regiunea Donbas. UPDATE 14.10 „Omuletii verzi” ai Rusiei sunt „peste tot in estul Ucrainei”, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki. „Cred ca este foarte important pentru publicul american sa stie ca o prezenta militara a Rusiei exista in Ucraina inca din 2014, pe care ei (rusii, n. red.) nu au admis-o, nu au recunoscut-o niciodata”, a remarcat Psaki intr-o conferinta de presa la Casa Alba. UPDATE 14.03 Trei crucisatoare…