- Un barbat de 31 de ani a fost gasit carbonizat in locuința sa din Eforie Nord, joi noapte. Pompierii au reușit sa salveze alte trei persoane ce se aflau in casa cuprinsa de flacari. Reprezentanții Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta au dat detalii despre cele trei persoane ce au scapat…

- Șase persoane au murit dupa ce mașina lor s-a izbit de un copac in Nebraska, intr-un accident grav care fost detectat cu ajutorul noului iPhone 14, potrivit autoritaților. Cinci barbați aflați intr-o Honda Accord și-au pierdut viața intr-un accident duminica, in Lincoln, Marea Britanie, in jurul orei…

- O femeie, in varsta de 63 de ani, a decedat pe loc, iar mai multe victime, printre care un bebeluș de cateva luni au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs noaptea aceasta, pe traseul M3.

- Autoritatile din judetul Alba au emis, in noaptea de sambata spre duminica, mesaje Ro-Alert prin care solicita populatiei din avalul barajului Lacului Piscicol Taul Mare sa paraseasca zona, dupa ce s-a constatat o avarie la golirea de fund a barajului.”Pentru protectia populatiei aflata in proximitatea…

- Guvernatorul statului american New York, Kathy Hochul, a declarat vineri stare de urgenta si dezastru dupa ce mai multe mostre continand virusul poliomielitic au fost descoperite in apele reziduale din trei comitate situate la nord de orasul New York. Autoritațile iși intensifica eforturile pentru campania…

- O nunta s-a incheiat in mod tragic weekend-ul trecut, pentru ca mirele si sase invitati au murit, in timp ce alte opt persoane, intre care si mireasa, se afla la spital, in stare grava. Tragedia s-a petrecut sambata, in comunitatea rurala Eka Utara din statul Enugu, Nigeria. Un medic care i-a preluat…

- sursa foto: ISU Vrancea Un groaznic accident in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs astazi pe DN 23, in zona cartierului Mandrești. La scurt timp dupa producerea evenimentului s-a aflat ca in urma impactului produs intre cele doua mașini, trei persoane au fost ranite și sunt incarcerate,…