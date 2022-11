Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a decretat duminica starea de urgenta pentru insula Ischia din sudul Italiei, unde sambata dimineata s-a produs o alunecare de teren, provocata de ploi torentiale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- E stare de urgenta pe insula Ischia, situata pe coasta Napoli din Italia, dupa inundatiile devastatoare, urmat de alunecari de teren. 11 oameni sunt in continuare disparuti. Ultimul bilant confirmat de autoritatile italiene indica doar un deeces.

- Guvernul Italiei va declara stare de urgența pe insula italiana Ischia, dupa tragedia provocata de ploile torențiale. Ședința de Guvern in care se va lua aceasta decizie și in care se va discuta și despre alocarea unui prim ajutor de doua milioane de euro are loc duminica la pranz.

- Mai multe persoane sunt date disparute in Italia, pe insula Ischia, in urma unei alunecari de teren provocate de ploile puternice din ultimele ore. Echipele de salvatori au continuat operatiunile in cursul noptii trecute pe insula italiana Ischia. Autoritatile au confirmat decesul unei persoane, iar…

- Este dezastru pe Insula italiana Ischia. Dupa ploi torențiale pe parcursul carora au cazut in timp scurt peste 120 de litri de apa pe metru patrat, o masiva și mortala alunecare de teren s-a produs in stațiunea Casamicciola. Cel puțin opt oameni au murit și multi alții sunt dați disparuți. Salvatorii…

- Opt persoane au murit sambata dimineața intr-o alunecare de teren, in urma unor ploi puternice, pe insula italiana Ischia, in largul orașului Napoli, informeaza Stiripesurse. Un bilant anterior anunta 13 persoane date disparute. Alunecarea de teren care a avut loc in orasul Casamicciola Terme, in nordul…

- Cel putin opt oameni au murit, iar alte persoane sunt date disparute pe insula Ischia, in urma unei alunecari de teren produse in aceasta dimineața și cauzata de ploile abundente, transmite agenția ANSA.

- Cel putin 25 de persoane au murit si peste 50 au disparut in urma unei alunecari de teren care a avut loc in Las Tejerias, un oras industrial din centrul Venezuelei.Tragedia s-a produs dupa trei ore de ploi abundente.