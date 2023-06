Stiri pe aceeasi tema

- Inundații devastatoare in sudul Ucrainei, dupa distrugerea hidrocentralei Nova Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. Mai multe localitați au fost complet sau parțial inundate, iar in mediul online a aparut o inregistrare video cu momentul in care o casa e dusa de apele rupte, in urma exploziei…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat distrugerea barajului de langa Herson și a criticat Federația Rusa pentru ca țintește asupra infrastructurii de importanța majora.„Condamn cu fermitate distrugerea barajului Nova Kahovka in aceasta dimineața. Țintirea de catre Rusia a infrastructurii…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anunțat, marti, ca "nu exista un pericol nuclear imediat" la centrala Zaporojie, dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson (sud) condusa de Rusia. Conducerea centralei nucleare ucrainene…

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…

- Un baraj uriaș din zona controlata de ruși din sudul Ucrainei a fost distrus, declanșand un potop de apa. Armata ucraineana a acuzat Rusia ca a aruncat in aer barajul, in timp ce oficialii ruși au dat vina pe ucraineni.