Stiri pe aceeasi tema

- O celebra influencerița a spus adevarul despre desparțirea de iubit. Deși in mediul online pareau sa fie un cuplu perfect, in realitate lucrurile stateau diferit. Recent, tanara a vorbit despre certurile din cuplu dar și despre desparțirile nenumarate.

- Nu mai sunt de mult timp in tendințe camerele de copii cu zugraveli albe simple, pe care sa nu existe absolut nimic.Odata cu multiplele opțiuni de design interior pe care le avem fix sub nasul nostru, mai ales datorita internetului, vine și o mai mare ușurința in alegerea modului in care sa infrumusețezi…

- Valerie Lungu și iubitul ei iși doresc sa devina parinți pentru prima data! Influencerița a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei și a partenerului sau de viața. Iata ce le-a marturisit vedeta fanilor ei de pe rețelele de socializare!

- Un pompier din Marea Britanie a ramas șocat atunci cand, verificand camera de supraveghere instalata in casa pentru cainele sau, a descoperit ca nu este tatal copilului pe care credea ca il are cu soția sa. Rob Parsons, in varsta de 34 de ani, se afla la munca atunci cand a decis sa arunce o privire…

- Sensy a simțit nevoia de o mica pauza, astfel ca și-a facut bagajele și a plecat in prima ei vacanța, dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Totuși, influencerița nu și-a luat fiul in concediu, ci a decis ca acesta este un moment perfect pentru a petrece cateva zile de relaxare in compania iubitului…

- Alexandra Stan și-a asumat relația cu iubitul milionar! Artista a imbracat rochia alba, iar in aceste momente este mai fericita ca niciodata in brațele partenerului ei de viața. Iata ce imagini a publicat cantareața pe rețelele de socializare!