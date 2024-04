Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget al Capitalei pentru anul 2024 a fost aprobat in sedinta de vineri a Consiliului General, in unanimitate, cu 51 de voturi "pentru". Ședința nu a fost lipsita de scandal, o persoana cu dizabilitați exprimandu-și revolta fața de datoriile pe care municipalitatea le are la plata stimulentelor…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) avertizeaza din nou asupra campaniilor de mesaje false transmise in numele sau, prin care contribuabililor le sunt solicitate informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza. „Reiteram…

- Mesajele care iți sunt transmise cand vezi Numere de ingeriTe-ai intrebat vreodata ce inseamna cand vezi numere de ingeri? Universul incearca sa-ți transmita anumite mesaje in acele momente. Nu este intotdeauna o coincidența atunci cand vezi numere de ingeri. Ele pot transmite mesaje pe care nu ar…

- A murit Marian Cocoș, fost concurent Chefi la Cuțite. In sezonul 2 ii incanta pe colegi și telespectatori cu priceperea și perseverența lui. Mesajul durerors prin care a fost anunțata pierderea antrenorului de box.

- Sambata, Claudia Patrașcanu a postat pe Instagram mai multe mesaje in care Gabi Badalau ii spunea artistei ca este un om corect și o mama minunata. Acum, afaceristul a reacționat și are o alta varianta, susținand ca fosta soție nu vrea altceva decat scandal.

- Partidul Social Democrat a decis sa nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor sai la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus.„In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui PSD Sorin Grindeanu, Partidul Social Democrat a decis…