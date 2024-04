Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp a ajuns, in urma cu cateva zile, in Italia, acolo unde are de onorat mai multe evenimente. A dat de probleme de cum a ajuns in Torino, asta dupa ce s-a trezit ca mașina formației lui a fost sparta. Hoții au plecat cu doua microfoane, unul fiind al artistului și doua bagaje.

- Drogurile furate saptamana trecuta dintr-un apartament din București au fost gasite de polițiști in rucsacul unui copil de 14 ani. Acesta și inca un suspect au fost reținuți in dosarul de talharie calificata și trafic de droguri de mare risc. Potrivit IGPR, in urma cercetarilor facute de polițiștii…

- Ioana Grama și-a facut bagajele și a plecat in vacanța cu iubitul ei, Gabriel. Vacanța aceasta este mai speciala pentru influencerița, asta pentru ca este prima pe 2024, dar și prima, dupa ce s-a impacat cu partenerul ei.

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala pentru Sanziana Negru. Caștigatoarea de la America Express a implinit 38 de ani și și-a petrecut aniversarea, evident, alaturi de iubitul ei, Ștefan Floroaica. Gestul romantic pe care l-a facut actorul pentru partenera lui.

- Ioana Grama a facut lumina! Dupa doi ani in care s-a afișat alaturi de un barbat misterios, Ioana Grama a rupt tacerea despre iubitul ei, Gabriel. Fanii l-au vazut in imagini subtile, insa influencerița nu a vorbit niciodata despre barbatul care a aparut in viața ei. Iata cu ce se ocupa!

- Ioana Grama a confirmat zvonurile conform carora s-a impacat cu iubitul ei! Influencerița și Gabriel formeaza, din nou, un cuplu. Dupa mai bine de o luna, cei doi au decis sa dea uitarii motivele care i-au separat și sa iși dea o noua șansa!

- Noua facilitate, numita Stolen Device Protection, incearca sa mentina securitatea datelor personale in cazul iPhone-urilor furate. In cazul furtului unui iPhone, noua functie permite utilizatorului sa blocheze accesul fortand folosirea autentificarii biometrice, prin intermediul altui dispozitiv Apple…

- ”In primul rand, am incercat sa inteleg de unde au pornit aceste proteste, din punctul meu de vedere, ca si prim ministru, ele sunt indreptatite si am sa va explic exact. Era evident. Nu sunt lucruri care au trenat sau pe care le-am facut eu in cele sase luni de mandat de prim ministru. Este o frustrare…