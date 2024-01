Stiri pe aceeasi tema

- Maia Morgenstern a marturisit ca 2023 a fost un an destul de dificil pentru ea și a avut parte de momente frumoase, dar și de necazuri. Actrița a invațat o mulțime de lecții din anul ce tocmai s-a terminat.Invitata recent in platoul emisiunii „Star Matinal” de la Antena Stars, indragita actrița și-a…

- Codruța și Valentin Sanfira au vorbit, de curand, despre cea mai mare provocare din anul 2023. Cei doi indragostiți au trecut prin mari emoții, in urma accidentului suferit de barbat, insa acum susțin ca așteapta sa fie surprinși de Noul An. Iata ce planuri de viitor au impreuna cei doi!

- Raluka este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania. Vedeta a participat alaturi de Ana Baniciu la “Asia Express” și au caștigat competiția. Mai mult decat atat, cele doua prietene au concurat impreuna și la “Te cunosc de undeva”. De-a lungul timpului, Raluka a caștigat foarte multa notorietate,…

- Mihails a spus adevarul despre infarctul pe care l-a suferit cu mult timp in urma. Ce a dezvaluit artistul despre stilul de viața pe care il avea la momentul respectiv. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Viața de artist este plina de suișuri și coborașuri. Pe langa faima, mulți dintre ei se confrunta cu diferite probleme de sanatate. Nicu Paleru a reușit sa scape de atacurile de panica dupa ce a consultat un psiholog, iar acum soția lui se ocupa de tot programul pe care il are.

- La 19 ani, cu mai puțin de un an experiența, un tanar și-a dorit sa simta adrenalina pe noua Autostrada A0, dar a dat de aparatul radar, al polițiștilor de la Brigada Autostrazi! La 190 km/h, conducatorul auto, din Corbeanca, a fost oprit pentru fi sancționat cu amenda de 1.305 lei și a lasat la fața…

- Este doliu in teatrul din Romania. Actrita Ileana Ploscaru s a stins din viata. Un mesaj emotionant a fost postat pe contul de Facebook al iubitei actrite. Va multumesc ca mi ati fost alaturi in cele peste sapte decenii de activitate, ca m ati sustinut si ca m ati iubit, se arata in continutul mmesajului.…

- Lora Și Ionuț Ghenu au participat la Asia Express, in primul sezon. Artista spune ca nu ar mai fi avut curaj ulterior sa accepte o așa provocare, dupa ce a vazut cat de complicate pot sa fie unele probe și cat de greu poate fi pe tot parcursul competiției.