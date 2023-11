Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a facut senzație pe scena Te cunosc de undeva, alaturi de Johny Romano, cu care a adus zambetele pe buzele telespectatorilor. A fost o onoare pentru el sa cante alaturi de un astfel de artist consacrat, iar vestea ca a murit l-a șocat profund. Johny Romano a facut primele declarații, in…

- Rona Hartner a murit la varsta de 50 de ani, dupa o lunga și dificila lupta cu cancerul. Actrița s-a confruntat in ultima perioada cu probleme grave de sanatate, la plamani și creier, iar apropiații acesteia sperau la un miracol. Dumnezeu sa o odihneasca, condoleanțe familiei! Actrița și-a trait ultimele…

- Rona Hartner a fost diagnosticata cu cancer in urma cu mai mulți ani, iar cea care i-a fost sprijin necondiționat a fost fiica ei, Rita Hartner. Adolescenta și-a susținut mama in aceasta calatorie dificila spre vindecare și a suferit cumplit cand a primit vestea ca artista este bolnava.

- Vestea ca Rona Hartner a murit a adus multa suferința in sufletele celor care au iubit-o. Ozana Barabancea este copleșita de durere, dupa ce a primit tragica veste ca prietena și colega ei s-a stins din viața. Artista a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro.

- Actrița in varsta de 50 de ani se afla pe patul de moarte, conform ultimului anunț facut de sora sa, Rinda. In urma cu o zi, sora Ronei Hartner a anunțat ca aceasta „iși traiește ultimele clipe”. Actrița a murit la doar 50 de ani, rapusa de o maladie cumplita cu care s-a luptat in ultimii ani.

- Anunțul surorii Ronei Hartner i-a unit pe toți fanii ei, care și-au impartașit gandurile bune pentru ea. Nici colegii de breasla nu au ramas indiferenți. Dupa Dan Negru, cea care și-a exprimst susținerea pentru Rona Hartner a fost Ozana Barabancea. Artista este alaturi de ea și i-a transmis un mesaj…

- Medicii o sfatuiau sa iși faca testamentul, in timp ce ea s-a vindecat miraculos. Rona Hartner s-a vindecat de cancer. Iata primele declarații in exclusivitate ale Ronei Hartner, dupa ce a invins boala crunta!