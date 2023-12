Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer și iubita lui au implinit pe 11 decembrie șase luni de relație. Cei doi spun ca este mult prea devreme pentru a se gandi la momentul in care iși vor duce relația la urmatorul nivel și ca se bucura de cum evolueaza relația lor, care la inceput a fost doar o prietenie.

- Astazi, de la ora 17:00, la Centrul Iazul Morilor din Buzau se deschide un targ caritabil de Craciun, de unde buzoienii pot cumpara obiecte realizate de elevi buzoieni, sprijiniți de profesori. Incasarile vor fi direcționate catre șase copiii din Buzau, ramași fara parinți. ,,Va invitam la Targul de…

- Dinu Maxer și Magdelena Chihaia formeaza un cuplu de cateva luni. Partenera cantarețului i-a cunoscut deja pe Andreas și Maysa, cu care spune ca are o relație speciala și ca s-au ințeles din primele momente.

- Ami a trecut printr-o perioada mai dificila in relație și spune ca a suferit, dupa ce s-a pus pe locul doi. Artista a marturisit ca este intr-un proces de vindecare și ca a invațat o mulțime de lecții din fosta relație.

- Deea Maxer a dat nas in nas cu iubita lui Dinu, Magdalena Chihaia, la un eveniment in familie. Ce spune dansatoarea despre actuala partenera a fostului ei soț.In weekend a avut loc un eveniment important in familia Maxer, unde cei doi foști soți au fost invitați. Deea a venit insoțita de iubitul ei,…