- Emilia Ghinescu reușește sa se mențina in forma, in ciuda anilor care trec. Chiar daca este mama și are și o cariera care ii ocupa mult timp din viața, a reușit sa iși schimbe complet stilul de viața. Cantareața a slabit peste 10 kilograme, iar acum și-a dezvaluit marele secret al tinereții.

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara din Romania. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre oamenii de suflet și despre lecțiile pe care le-a primit de la viața. Ce dorințe mai are interpreta de folclor.

- Cristina Cioran s-a reinventat și și-a transformat pasiunea pentru arta culinara intr-un business, respectiv un canal de youtube. Vedeta susține ca a reinterpretat rețetele, abordand o mancare sanatoasa, benefica pentru silueta. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a povestit ca…

- Brigitte Pastrama s-a mutat deja in Dubai, unde și-a achiziționat o locuința și s-a mutat cu intreaga familie. Bruneta a lasat in urma ce a construit in țara, pentru o noua viața. Vedeta a vorbit despre cum este viața in țara araba și și-a prezentat casa de lux pe care și-a cumparat-o.

- De cand popularul comic și videoproducator Mircea BRAVO și-a mutat poantele de pe YouTube in sallile de cinema, unde produce propiile filme, a devenit cu adevarat milionar in euro. Debutul sau, ”Mirciulica” (lansat in 2022), a strans 1.6 milioane de euro (peste 300.000 de spectatori platitori de bilete),…

- Miracol in Biserica pentru Denisa Despa! Vedeta a reușit sa scape de dependența pentru somnifere. S-a rugat, iar Dumnezeu a facut o minune pentru ea. Insa acum, vedeta se confruna cu alte probleme de sanatate și nu mai are voie sa faca efort fizic, absolut deloc.

- Un roman a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de inchisoare pentru trafic de migranți și conducere fara permis de conducere. Barbatul a fost cercetat catre politistii de frontiera din Arad pentru un transport ilegal de migranti a caror viata le-a fost pusa in pericol prin modalitatea de ascundere. Actiunea…

- Matteo Politi a fost arestat in Veneția! Autoritațile din Italia l-au prins in urma cu o zi, iar acum urmeaza sa fie extradat. Medicul fals, care a operat chirurgical o mulțime de femei, și-a schimbat numele in timpul in care a stat ascuns.