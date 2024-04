Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar nu a mai reușit sa mearga in luna de miere alaturi de soțul ei, Vicențiu Mocanu. Iata de ce nu au mai plecat in vacanța. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Roxana Nemeș s-a desparțit, in secret, de soț. Artista a spus adevarul despre tot ce se intampla in casnicia ei dupa ce a trecut peste infidelitate. Care au fost motivele pentru care au decis sa se separe.

- Concurenții de la Asia Express 2024 se pregatesc de experiența de pe Drumul Zeilor. Echipele au plecat in acest weekend, iar Betty Salam și soțul au ajuns primii la aeroport. Cu ce ganduri au pornit in competiție.

- La 29 de ani, crește singura 7 copii, unul dintre care este țintuit la pat, iar soțul a lasat-o și a plecat cu sora ei, in Polonia, unde a disparut, acum patru luni. Este istoria Danielei, care a povestit, intr-un interviu cu Adrian Prodan, prin ce greutați a trecut inca din copilarie, cum a alungat-o…

- In acest weekend, Sensy și soțul ei și-au botezat fiul, eveniment planificat de mai bine de trei luni. Influencerița spune ca a trecut și prin peripeții nu doar la petrecere, ci și atunci cand a fost creștinat fiul ei, dupa ce a cerut preotului sa nu ii scufunde fiul total in cristelnița.

- Divele de peste Ocean și-au inceput anul 2024 cu vacanțe exotice in țarile calde! Departe de iarna și zapada, vedetele s-au bronzat in aceste zile la plaja și s-au balacit in mare, etalandu-și siluetele fara cusur in costume de baie minuscule, noteaza click.ro. Alessandra Ambrosio, vacanța in insula Florianopolis…

- Adrian și Raluca Ropotan sunt impreuna de 12 ani, iar impreuna au un baiat de patru ani. Chiar daca astazi sunt o familie și de nedesparțit, in trecut, lucrurile nu au stat deloc așa, asta pentru ca o parte din povestea lor de dragoste a fost la distanța, pe cand fostul fotbalist se afla in Rusia, iar…

- Smiley este unul dintre cei mai longevivi artiști din Romania, iar acest lucru iși spune cuvantul și in ceea ce privește incasarile sale. De-a lungul anilor, artistul a descoperit și alte surse din care poate sa faca bani, iar astfel a ajuns sa dețina o avere colosala. Iata cat de bogat este soțul Ginei…