Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache și iubitul ei, Cristian Chirița au o relație frumoasa și serioasa. Cei doi au avut ganduri mari inca de la inceput și prefera sa nu-și piarda timpul, daca lucrurile nu sunt ce așa cum iși doresc. Gimnasta considera ca cererea in casatorie va veni la momentul oportun și nu vrea sa grabeasca…

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci, „Zeița de la Montreal”, a implinit astazi varsta de 62 de ani. Prin intermediul unui mesaj video, ea a mulțumit pentru urarile primite. Nadia Comaneci, considerata de mulți a fi cea mai mare gimnasta a tuturor timpurilor, implinește astazi varsta de 62 de ani. ...

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat Larisa Iordache, fosta gimnasta de la noi. Iata cum a fost suprins, de aceasta data, fosta sportiva de catre PAPARAZZI SpyNews.ro, cand credea ca nimeni nu o vede. Fiți pe…

- Larisa Iordache și Cristian Chirița formeaza cel mai senzațional cuplu din sport, astfel ca niciunul dintre ei nu se mai ferește de lumina reflectoarelor sau de ochii lumii. Mai mult, ei s-au afișat pentru prima data pe rețelele sociale intr-o ipostaza extrem de tandra, exprimand dragostea și pasiunea…

- Larisa Iordache este una dintre cele mai apreciate gimnaste romane. Șatena a fost prezenta recent la un eveniment organizat intr-o clinica stomatologica din Capitala și ne-a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Vedeta a vorbit despre complexele din cauza danturii, dar și despre frica…

- Larisa Iordache a trecut cu greu peste moartea mamei. Fosta gimnasta spune ca a avut nevoie de ajutor specializat, pentru a putea accepta faptul ca femeia care i-a dat viața nu mai este. Sportiva a facut ore de terapie la scurt timp dupa decesul mamei.

- Vara anului 2022 a fost cea mai grea pentru Larisa Iordache, iar asta dupa ce fosta gimnasta de performanța și-a pierdut mama. Se știe deja ca femeia care i-a dat viața a trecut in neființa dupa o perioada lunga in care s-a luptat cu boala. Iata noul mesaj postat in urma cu puțin timp de Larisa Iordache…

- Larisa Iordache și Cristian Chirița sunt impreuna de cateva luni. Cei doi și-au dorit sa iși țina relația departe de ochii curioșilor, spunand ca nu erau siguri daca lucrurile vor funcționa intre ei. De atunci, fosta gimnasta și iubitul ei sunt de nedesparțit.