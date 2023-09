Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau este mai fericita de cand a devenit mama. Artista susține ca viața ei s-a schimbat complet de cand pe lume și-a facut apariția fiul ei, Iair. In cadrul unui interviu, recent acordat pentru Antena Stars, cantareața a vorbit despre viața pe care o are acum. Iata ce declarații a facut vedeta in…

- Pentru prima data, in exclusivitate pentru Antena Stars, o fosta angajata a Oanei Zavoranu și a lui Alex Ashraf a facut dezvaluiri in premiera. Femeia spune ca ar fi fost umilita in clinica vedeta pe vremea in care a fost angajata acolo.

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre noul iubit, in exclusivitate pentru Antena Stars. Artista a dezvaluit cine este barbatul pe care l-a ținut ascuns, dar a spus și ce reguli stricte i-a impus ca sa intre in viața ei. Iata ce informații exclusive a oferit vedeta din showbiz-ul romanesc!

- Calin Donca a fost denunțat! O femeie i-a pus gand rau și l-a șantajat ca sa obțina ce iși dorește de la el. Insa, milionarul nu s-a lasat convins. Calin Donca a facut dezvaluiri neștiute despre viața lui, inainte sa fie arestat. Iata prin ce a trecut.

- Matinalii de la Antena 1 fac diminețile mai bune telespectatorilor de ani de zile. Cum in aceasta perioada Dani Oțil lipsește motivat de la ”program”, cel care ii ține locul dis-de-dimineața este unul dintre colegii de platou, Florin Ristei. Iata ce gest a facut artistul fața de superba Ramona Olaru.…

- Cum a ajuns Cezara Cristescu sa fie urmarita de peste 1 milion de oameni. Chiar celebra influencerița a vorbit despre povestea de succes din spatele ei, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Jean Paler se afla in aceste momente pe patul de spital. Reporterii Antena Stars au luat legatura, in urma cu puțin timp, cu marele actor și au aflat care este starea de sanatate a marelui actor de la noi.

- Din 24 august, la Antena 1 revine serialul „Lia – soția soțului meu”, iar telespectatorii fideli ai producției vor avea parte de intrigi cu mult suspans. Cel puțin așa ne garanteaza Ioana Blaj, cea care o interpreteaza pe Alice Vornicu, personajul negativ al poveștii.Ioana Blaj (35 de ani) o interpreteaza…