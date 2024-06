Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 31 mai 2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat și reținut un barbat de 41 de ani, din comuna Mihalț, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis, la data de 28 mai 2024, de Judecatoria Blaj. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse…

- „La data de 3 mai a.c., in jurul orei 20:00, in urma unor activitați investigativ operative, polițiștii orașului Bragadiru s-au deplasat la o adresa din orașul Bragadiru, pentru a pune in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui barbat, in varsta de 28 de ani, care…

- Mandat de executare a pedepsei inchisorii pus in aplicare de polițiști Ieri, 02 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Gherla. Polițiștii au depistat un tanar de 31 ani, cu domiciliul…

- Luni, 29 aprilie 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos impreuna cu polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut, pe raza localitații Șeușa, comuna Ciugud, un barbat de 30 de ani, din municipiul Reghin, județul Mureș, care este posesorul…

- Polițiștii de frontiera din Arad și Timiș au prins in flagrant doi barbați care transportau cu doua autoturisme 19 cetațeni straini, care intenționau astfel sa iasa ilegal din țara. Potrivit Poliției de frontiera, lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Timiș au supravegheat…

- La data de 31 martie a.c., polițiștii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112, de o femeie de 46 de ani, din comuna Urechesti, despre faptul ca, fiul acesteia de 27 de ani ar fi fost lovit de un localnic de 64 de ani. Din cercetari polițiștii au stabilit ca, in […] Articolul…

- Luni, 11 martie 2024, in jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 65 de ani, din Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 11 martie 2024, de Judecatoria Alba Iulia. Barbatul a fost…

- Șoferi din mai multe localitați din Alba, cu dosare penale dupa ce au fost prinși bauți la volan. Ce alcoolemie aveau Polițiștii din Alba au depistat, noaptea trecuta, mai mulți șoferi care conduceau bauți și puneau in pericol siguranța rutiera. Barbații s-au ales cu dosare penale. Potrivit IPJ Alba,…