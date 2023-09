Stiri pe aceeasi tema

- Tanara gasita moarta pe malul marii in stațiunea Mamaia este Laura Roșca, cunoscuta și sub numele de DJ Lalla. Acum s-a aflat ce s-a intamplat cu DJ Lalla inainte de a se stinge. Tatal ei, declarații tulburatoare. Ce tragedie o lovise. Noi detalii despre DJ Lalla, tanara gasita moarta pe plaja din Mamaia.…

- Tatal ei susține ca este posibil ca fiica sa sa fi fost in depresie sau sa fi consumat prea mult alcool in momentul tragediei. Artista a fost gasita fara viața in dimineața zilei de joi, 28 septembrie, in zona Mamaia Nord. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de cațiva turiști care au alertat imediat…

- Un alt deces a șocat showbiz-ul de la noi! Este vorba despre nimeni alta decat Laura Claudia Roșca, cunoscuta ca și DJ Lalla in lumea mondena de la noi, vedeta care a fost gasita fara suflare, in urma cu puțin timp, pe o plaja din Mamaia. Insa, putini știu ca aceasta a postat un mesaj ciudat, cu cateva…

- Cucu de la „Noaptea Tarziu” a transmis, in urma cu puțin timp, pe pagina sa de Instagram, un mesaj sfașietor, asta la scurt timp dupa ce DJ Lalla a fost gasita moarta pe o plaja, in Mamaia. Artistul este indurerat și nu iși revine din șoc, in urma decesului colegei sale de radio.

- Tanara gasita moarta, joi dimineața, pe plaja din Mamaia ar fi Laura Roșca, cunoscuta in lumea muzicii ca DJ Lalla. Originara din Turda, județul Cluj, Laura avea o emisiune la un post de radio din Bucureși, scrie Agerpres. Pe rețelele sociale, tanara avea mii de urmaritori și posta periodic clipuri…

- Trupul unei tinere, cunoscute ca DJ și gazda a unei emisiuni la un post de radio, a fost gasit pe plaja, in stațiunea Mamaia, joi dimineața, de un grup de sportivi ieșiți la jogging. Citește și: Chitaristul de jazz Al Di Meola a facut infarct in timpul unui concert la București In privința cauzei morții…

- S-a dat alarma la nivelul autoritaților, joi, dupa ce trupul fara viața al unei femei a fost gasit pe o plaja din Mamaia. Din primele informații, turiștii ar fi fost cei care au alertat in prima faza salvamarii, anunțand ca au observat trupul femeii, pe plaja. S-a sunat și la 112, astfel ca la fața…

- Trupul unei tinere in varsta de aproximativ 25 de ani a fost gasit joi dimineața, 28 septembrie, pe o plaja din Mamaia, in zona Diplomatic, de turiști care au alertat poliția și salvamarii, potrivit site-urilor locale Ziua Constanța și Replica.Tanara a fost gasita in jurul orei 10:40 de o femeie care…