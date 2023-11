Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Ghițulescu este pregatita sa iubeasca din nou, dar chiar și așa, cantareața spune ca nu se grabește sa intre intr-o relație pana cand barbatul respectiv nu bifeaza anumite lucruri. Artista a marturisit ce nu ar putea accepta niciodata in cuplu.

- Dupa ce a trecut printr-o relație toxica, Ami știe ce iși dorește de la viitorul iubit. Artista spune ca este pregatita sa se indragosteasca din nou și ca a avut de invațat o mulțime de lecții din episoadele mai puțin placute din fosta relație.

- Deși este din nou singura, Iasmina Halas este mereu atenta la gesturile mici din partea unui barbat. Blondina a declarat in exclusivitate la Antena Stars ca apreciaza cadourile intr-o relație și sa fie de fiecare data surprinsa de partenerul ei.

- Florența Marin, femeia care i-a fost alaturi lui Leo Iorga pana in ultimul moment, face destainuiri despre viața sa, dupa pierderea barbatului iubit. Dra vorbește și despre greutațile prin care a fost nevoita sa treaca. Ce semne ii trimite artistul de dincolo.

- Cristina Batlan se iubește de cateva luni cu Petru, care a cerut-o in casatorie de ziua ei de naștere, la Veneția. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, investitorul de la „Imperiul Leilor” a dezvaluit cu ce se ocupa viitorul ei soț, dar și cum a cucerit-o. Cristina Batlan a divorțat…

- La aproape un an dupa ce a suferit un AVC, Irinel Columbeanu este total schimbat: se mișca greu și nu-și poate ține ochiul drept complet deschis. Are insa planuri interesante de viața. La cei 66 de ani ai sai, fostul milionar de la Izvorani declara ca are multe regrete cu privire la relația cu Monica…

- Roxana Dobrițoiu s-a desparțit cu mare scandal de fostul iubit cu care avea planuri de nunta. Cei doi s-au separat deja de cateva luni bune și nu mai exista nicio șansa de impacare. Acum cantareața ne spune cum trebuie sa fie noul barbat din viața ei și ce calitați trebuie sa indeplineasca.