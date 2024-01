Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 35 de ani a murit dupa ce și-a facut patru operații estetice, toate in aceeași zi. Femeia a platit 8.000 de euro pentru toate. Atrasa de prețurile reduse, Raluca a mers la o clinica din Turcia dorind sa-și faca mai multe modificari la aspectul sau fizic. A platit o suma de 8.000 de […]

- Stela Enache vrea sa fie inmormantata alaturi de marea sa iubire, Florin Bogardo. Artista și-a cumparat locul de vechi langa soțul ei. Ce a marturisit indragita cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Raluca Ciupitu, o romanca in varsta de 35 de ani din Braila, a murit in Turcia dupa ce a fost supusa la patru operații estetice intr-o singura zi.Raluca a mers la o clinica in Istambul, sperand sa-și transforme aspectul fizic prin patru proceduri estetice. Suma platita pentru operațiile de rinoplastie,…

- Nikita susține ca nu poate sa mearga, dupa ce a fost batuta de mai mulți barbați in Centrul Vechi! Vedeta este de parere ca autoritațile nu iși fac treaba in acest caz. Ce a marturisit blondina, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- O romanca și-a gasit sfarșitul in Turcia, dupa patru operații estetice, realizate in aceeași zi. Familia și soțul ei trec prin momente cumplite, iar barbatul a fost acuzat de omor și incatușat de polițiști. La puțin timp de la drama vieții lui, Petre Ciupitu a facut declarații cutremuratoare despre…

- O romanca a trait un adevarat coșmar dupa ce și-a propus sa-și imbunatațeasca aspectul prin operații estetice in Turcia. Femeia, a carei identitate este pastrata in anonimat, și-a dorit sa atinga standardele frumuseții, platind o suma considerabila pentru proceduri estetice intr-o clinica din țara vecina.…

- O oradeanca stabilita in Marea Britanie a ajuns sa aiba grave probleme de sanatate in urma unor operații estetice realizate in Turcia.Potrivit Bihoreanul, romanca de 40 de ani a recurs la operațiile estetice pentru ca pusese 5 kilograme, abdomenul plat disparuse de cativa ani, celulita se raspandea,…

- In cursul acestei zile, Isabela și Daniel Onoriu s-au intalnit din nou in instanța. Cei doi se afla la Judecatoria din Sectorul 1, loc unde are loc poate cel mai mediatizat proces de divorț din showbiz-ul romanesc. Iata ce se intampla, dar zice declarații a facut vedeta, in urma cu puțin timp, in cadrul…