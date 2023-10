Iulia Albu și Mike au trecut prin clipe surprinzatoare in America Express, la care puțini telespectatori s-ar fi așteptat. Dupa o lunga perioada in care și-a ținut iubitul departe de ochii publicului, Iulia Albu a decis ca este momentul sa faca cunoștiința cu lumea mondena. Nu oriunde, ci in mega-competiția America Express, unde relația lor a fost testata de la ediție la ediție. Iata cat de greu le-a fost și cum au trecut peste crizele de nervi.