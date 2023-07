Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce lumea jocurilor continua sa prospere, tot mai multe femei iși fac loc in comunitatea de gaming pentru a-și revendica locul binemeritat. Au trecut vremurile cand lumea jocurilor era perceputa ca un teritoriu dominat de barbați. Astazi, femeile din toate domeniile abordeaza controlerul, mouse-ul…

- Daniel Pancu, 45 de ani, fost mare atacant la Rapid, a savurat din plin succesul zdrobitor al giuleștenilor din derby-ul cu FCSB. „Pancone” nu a uitat sa-și ironizeze adversarii dupa partida. Fericit ca trupa lui Adi Mutu a dezmembrat FCSB, Pancu a glumit spunand ca Rapid daca ar juca mereu cu FCSB…

- Potrivit unui raport al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, schimbarile necesare pentru a atinge acest obiectiv sunt majore, dar sunt și practice și accesibile, scrie The Guardian.Primul pas este eliminarea materialelor plastice inutile, cum ar fi ambalajele nenecesare, se arata in raport. Apoi,…

- Ucrainenii ar fi lansat atacuri cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea. Guvernatorul prorus al orasului, Mihail Razvojaev, a transmis luni dimineața ca rușii au respins loviturile ucrainenilor, relateaza The Guardian. In aceste zile, atenția se indreapta in mod special spre frontul ucrainean…

- Un grup de militari ucraineni a fost acuzat de tradare pentru ca a divulgat informatii in timpul unei misiuni neautorizate care a permis Rusiei sa atace un aerodrom militar, a anuntat joi agentia de securitate ucraineana SBU, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.SBU a precizat intr-un comunicat…

- FBI a arestat doi barbați sub acuzația ca au pus bazele unei secții de poliție clandestine a Chinei in New York cu scopul de a depista dizidenții chinezi care traiesc in SUA, scrie The Guardian.