Presedintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, a declarat duminica, la Cezieni, ca este o greseala faptul ca persoanele care protesteaza in Piata Victoriei reusesc "sa faca legea" deoarece PSD a fost votat de trei milioane si jumatate de oameni, atat pentru programul de guvernare cat si, referitor la justitie, pentru a "indrepta lucrurile".



Stanescu a argumentat ca nu trebuie sa fie mai multe persoane nevinovate in inchisoare, este de ajuns sa fie o singura persoana in asemenea situatie si lucrurile trebuie indreptate.



"Oamenii ne-au votat si pentru programul de guvernare…